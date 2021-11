Mientras que en unas ciudades lo más típico es cargar con garrafas o botellas de agua tras una visita al supermercado, en otras no es tan común porque el agua del grifo es apta para su consumo . El agua es primordial en nuestro día a día para mantenernos hidratados, tanto que se aconseja consumir entre 1'5 y 2 litros diarios. Para conocer la calidad del agua que sale de los grifos de toda España la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) realizó un estudio en más de 60 municipios españoles para medir tanto su calidad higiénica como la posibilidad de que hubiese algún tipo de contaminante en el agua.

En todo caso, la OCU también establece que su estudio se basa en un momento concreto y que la calidad del agua puede cambiar a lo largo del tiempo y del lugar según de donde venga, las instalaciones de los edificios, la estación del año en la que nos encontremos, etc. No obstante, la entidad asegura que la investigación se realizó durante la primavera, una época en la que el agua abunda tras las lluvias y la calidad no debería verse mermada.