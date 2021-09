Aunque esta información ya la podías encontrar en otras aplicaciones, estas no eran capaces de guiarte hasta la estación de servicio escogida. Pero Google Maps, como es evidente, sí es capaz de hacerlo. Por tanto, ya no solo será posible que te guíen a la gasolinera más cercana e incluso ponerla como destino intermedio… ahora también podrás saber si es cara o barata sin recurrir a ver los marcadores de la entrada.

La búsqueda se puede realizar desde el buscador con la palabra “gasolineras” o desde el icono correspondiente dentro de la aplicación. La información disponible es de algunos de los establecimientos más importantes de cada ciudad. Hasta el momento, la plataforma no ha revelado de dónde obtiene esta información.

Como ves, buscar gasolineras baratas es muy fácil con Google Maps, y pese a que estaría bien que Google ofreciera más filtros, no se tarda demasiado en encontrar el precio más barato en la lista, ya que Maps solo recoge las gasolineras ubicadas en la zona en la que has realizado la búsqueda. Por el momento, la compañía solo ofrece el filtro que permite diferenciar entre las gasolineras baratas que están abiertas y las que no, así como ordenar las gasolineras en función de su relevancia o en función de la distancia a la que se encuentren.