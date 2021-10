Facebook no pasa por sus mejores momentos de reputación pública. A la caída de sus servicios durante más de seis horas, se suma un escándalo por las revelaciones de una de sus exempleadas. Sin embargo, ni Facebook ha sido el primero en sufrir una crisis de reputación ni será el último. Otras empresas como BP, Volkswagen, Vitaldent, Nestlé o Air Europa lo han padecido en sus fauces. Al otro lado de la trinchera están ellos y ellas, los encargados de que esas crisis no acaben en tragedia . Hemos hablado con Luis Serrano , director general de Señor Lobo & Friends y con Raquel Capellas , directora general de Weber Shandwick y especialista en gestión de crisis, habituados a trabajar en estas situaciones.

Han sido muchas las corporaciones que a lo largo de la historia han tenido que capear con grandes crisis en su reputación, en la imagen que los clientes y la sociedad tienen de ella. Por ejemplo Starbucks, que se vio envuelta en un caso de racismo. "Ocurrió cuando varios agentes de policía intentan detener a dos hombres negros dentro de un establecimiento de Starbucks en EEUU. Según los testigos, los dos hombres no estaban haciendo nada y, tal como se vio en los vídeos que se difundieron rápidamente por las redes sociales, no opusieron ninguna resistencia. Starbucks fue inmediatamente acusado de racismo y no tardaron en organizarse protestas contra la marca y peticiones de boicot contra la marca provocando una crisis de reputación para la compañía", comentan desde Weber Shandwich.