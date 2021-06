Con esta finalidad, hemos recopilado una serie de pautas que nos indican cuándo consume menos el aire acondicionado. El objetivo es que la factura de la luz no se dispare ante las altas temperaturas del verano.

1. Elegir el equipo

Por otra parte, es igual de relevante conocer la superficie a enfriar , que es la que va a determinar la potencia necesaria del aparato. La finalidad es que enfríe en el menor tiempo posible y no necesite mucha fuerza para alcanzar la temperatura deseada.

2. Instalarlo en el lugar más adecuado

Los expertos en la instalación de estos aparatos coinciden en que la unidad exterior debe colocarse en una zona de sombra para no recibir la radiación solar de forma directa. De esta forma se consigue consumir un 10% menos de electricidad. En caso de no haber sombra, en plantas bajas se pueden plantar árboles o arbustos delante, pero sin bloquear el flujo de aire. En plantas altas hay muchas soluciones para aislarlo del sol directo. En cuanto a la instalación de la unidad interior se recomienda colocarla en las paredes de las estancias del lado norte de la casa.

3. Alejar otras fuentes de calor

El aparato debe estar lejos de fuentes de calor como lámparas o televisores porque su termostato estaría detectando temperaturas que no son las reales de la estancia. Así funcionaría más tiempo del necesario hasta alcanzar los grados elegidos con el consiguiente incremento del gasto energético y la disminución de su rendimiento.

4. Controlar la temperatura

Lo aconsejable es mantener el aparato entre 24 y 26ºC. Cada grado que lo bajemos aumenta alrededor de un 8% el gasto energético. Ten en cuenta la temperatura exterio r porque no debe haber una diferencia de más de 12ºC con la del interior. El organismo de nuestro cuerpo tendría que hacer frente a cambios de temperatura demasiado bruscos y no es saludable. Recuerda que en verano hay que acomodar al cuerpo, es mejor estar dentro de casa en camiseta y dormir destapado.

5. Mantener cerrada la estancia

6. Aspectos externos

7. Tiempo de conexión

Lo más eficiente es programar su puesta en marcha unas dos horas antes de utilizarlo al igual que apagarlo con anterioridad a que salgamos de la estancia climatizada. Si no lo hemos programado y llegamos muy acalorados la tendencia es conectar el aire a una temperatura más fría de lo normal. Cuesta hacerlo, pero lo mejor es no impacientarse, porque reajustar el termostato no hace que el lugar se enfríe más rápido, al final el frío es excesivo y hay un aumento del gasto innecesario. Si lo utilizas en casa, puedes encenderlo dos horas antes en el dormitorio, pero apagarlo mientras duermes para permanecer a unos 26ºC.