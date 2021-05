Comprar desde nuestro ordenador o móvil no es nuevo. Llevamos haciéndolo años, pero estos últimos meses nuestros recados online se han multiplicado debido a la pandemia. Y lo dicen los datos. Un informe de eMarketer expone que durante 2020 en España las ventas de comercio electrónico crecieron un 36%, siendo el tercer país del mundo en el que más aumentaba. Hasta aquí todo bien, pero seguro que más de una vez o bien has tenido dudas sobre darle al botón de comprar o al llegarte el producto no era exactamente lo que esperabas. Por eso mismo nunca está de más echar un ojo a las opiniones de otros compradores, con las que también hay que andar con pies de plomo: muchas son falsas. ¿Cómo las detecto?