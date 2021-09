Ojo avizor a la hora de sacar dinero del cajero automático . Los cacos acechan. Y no es una forma de hablar más, sino de una práctica habitual. No van a ir a robarte con esta práctica que te vamos a describir a continuación, pero esperarán pacientemente a que te vayas desesperado del cajero para hacerse con su botín. Es el modus operandi del bautizado como " estafa de la regleta ".

En primer lugar, si ves que el cajero está mínimamente manipulado, si lo sospechas o, simplemente, tu intuición te lo hace ver, no lo uses y busca otro que esté por la zona.

Si no te queda más remedio o, simplemente, no te has dado cuenta de que estaba manipulado y tu dinero no aparece a pesar de que has seguido todo el proceso, te ha devuelto la tarjeta y te ha dado el recibo, lo más recomendable es no marcharse del lugar.