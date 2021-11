Llega la Navidad y, con ella, la locura de compras en el supermercado. A pesar de que han subido los precios, un estudio de Deloitte estima que gastaremos 631€ por hogar , un 14% por encima del gasto de 2019 y, de todo ello, unos 160€ serán en comida para las cenas especiales. Ante este gasto en alimentación, es fundamental saber si los productos que compramos vienen de donde realmente nos dicen: si ese jamón de Jabugo es 100% de ahí o si viene de Francia; si el queso es de ovejas españolas como nos han vendido o no.

"En España tenemos un problema grave, porque no estamos dando a los consumidores todas las herramientas que podríamos darles. Por ejemplo, podemos poner un código QR invisible por debajo del código visible para que los responsables en la cadena de suministro verifique que no se está introduciendo producto falso en la cadena de alimentación", comenta. De este modo, "los malos, los que se dedican a comprar cerdos de Rumanía y luego pintarles una pata negra, no lo tendrían nada fácil", explica Torres.