A veces se nos va de las manos la compra en el supermercado y metemos cosas de más en el carrito. Ya sabes eso de que 'comemos con los ojos'. ¿El resultado? Que muchas veces no nos da tiempo a consumir todo lo que nos hemos llevado a casa antes de que llegue su fecha de caducidad o de consumo preferente. En ocasiones ves que esa fecha ya ha pasado pero que el producto parece estar en buenas condiciones para su ingesta, entonces optas por otro refrán, 'lo que no mata engorda'. No obstante, a veces hay que ser algo más exigente si no queremos sufrir una posible intoxicación alimentaria.