¿Ha ocurrido ya en España? Desde Uppers hemos preguntado a la Policía Nacional sobre si había habido casos de esta situación en nuestro país y su respuesta oficial es tranquilizadora: " No nos suena ni tenemos constancia de que haya habido este tipo de fraudes recientemente en España". Por su parte, el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE), a través de su sistema de consultas online tampoco tienen nada registrado al respecto: " No disponemos de información sobre ello ", nos han contado.

No obstante, aunque el 'fraude del sí' parece que no está muy en activo realmente, sí que existen otro tipo de fraudes telefónicos a los que hay que estar muy atención para no caer en sus artimañas. Por ejemplo, un tipo muy común es el llamado 'vishing', basado en una serie de técnicas con las que ganarse la confianza del usuario, generalmente, haciéndose pasar por una persona o entidad reconocida por los usuarios".