Las granjas familiares no abastecen a todo el planeta. Producir en abundancia y al menor coste solo se consigue si se hace a gran escala . La mejora de la tecnología y los controles sanitarios están permitiendo que las grandes instalaciones alberguen miles de cabezas de ganado bovino o porcino en un espacio reducido. En la cría de pollos pueden alcanzar el millón. Bien diseñadas, no deberían ser negativas ni producir mala carne, ni tampoco atentar contra el bienestar de los animales. La realidad en algunas es bien distinta.

La carne procedente de animales criados en granjas industriales españolas es sometida a rigurosos controles durante toda la cadena de producción y distribución , si bien no existen sistemas que permitan compararla de forma objetiva con la de la ganadería extensiva. El comisario europeo de Agricultura, Janusz Wojciechowski, ha declarado que no es de menor calidad que la del resto de la UE.

De momento, no hay una normativa específica que regule tal convivencia, a pesar de que en la España vaciada no dejan de crecer las granjas industriales. Aparte de la difícil supervivencia junto a los colosos, uno de los mayores escollos para los más pequeños son los purines. El ganado no quiere comer donde se acumulan excrementos. A esto se suma la contaminación de las aguas, emisiones de efecto invernadero o uso abusivo del terreno. Jorge Izquierdo añade otro riesgo más: "Si desaparece el pastoreo extensivo se empobrecerán nuestros montes y favorecerán los incendios en verano por no eliminar a tiempo las malezas". Estas y otras preocupaciones han llevado a 300 mujeres a unirse a Ganaderas en red para defender la ganadería extensiva y familiar frente a las granjas industriales.