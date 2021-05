De 1.700 a 17.000 euros: un experto explica los riesgos y beneficios de invertir en zapatillas exclusivas

Octubre de 2018. Off White y Converse sacan a la venta un par de zapatillas exclusivas con un stock muy limitado. El precio de salida es de 130 euros. Los más rápidos, como suele ser en estos casos, se harán con ellas muy pronto, en una cruzada online marcada por los nervios, la crispación y la constante actualización de una página que, debido a la grandísima afluencia de usuarios, no para de caerse. Echando un vistazo por distintas páginas de reventa a día de hoy, ascienden a 600 euros.

Lo mismo ha ocurrido con tantos otros modelos limitados, como las Nike Air Presto x Off White Black, que salió al mercado por 150 euros y hoy alcanza, en determinados puntos de reventa, los 2.000 euros. Es la fiebre por las sneakers (zapatillas) exclusivas, una opción de inversión a corto y medio plazo capitalizada por los jóvenes y en la que parece que los séniors no han llegado a confiar demasiado, quizá en parte por el desconocimiento.

¿Cómo funciona?

Capitalizado por los jóvenes, poco explorado por los séniors

¿Qué sostiene a esta forma de inversión?

¿A quién beneficia y a quién perjudica?

¿Qué riesgos hay que tener en cuenta?

La figura inversora es el intermediario. La rapidez en la adquisición es la premisa principal. "Para el que quiere hacer negocio, lo difícil es conseguir las unidades. El riesgo es especular entrando tarde. Si compras cuando la pieza comienza a tener un valor alto, las expectativas pueden no cumplirse. Siempre hay alguno que termina quedándose con el objeto que ha comprado a un precio muy caro y no lo puede vender", advierte el experto.

¿Es una opción a tener en cuenta a largo plazo?

En opinión del experto, no se trata de una buena idea pensar en invertir a largo plazo. Quizá en periodos cortos de tiempo, la adquisición y posterior venta de estos activos sí tenga sentido, pero la volatilidad y el hype como sustento hace que no tenga un gran recorrido, principalmente por la inestabilidad. "No le veo futuro. Es un negocio marginal y pequeño, no es una línea de negocio. Pasará de moda. Este tipo de fenómenos tienen un recorrido limitado, la fiebre actual no es tan atractiva como para pensar a largo plazo. Se trata de un movimiento cíclico".