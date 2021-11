Recibes un paquete en casa. Y hay sorpresa. No por lo que contenía, que no dejaba de ser lo que habías comprado en internet, sino por lo que le tienes que pagar al cartero de Correos para que te de el paquete. A veces, casi más que el precio del propio producto. La consecuencia de no pagarlo in situ, el no poder recibir el paquete; la de dejarlo en Correos por tiempo indefinido, la destrucción del mismo. ¿Pero qué ha pasado para que este año, por primera vez, los paquetes de comercio electrónico hayan subido de precio? ¿Repercutirá en la campaña de 'black friday' y en la de Navidad?