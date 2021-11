Ahora que el verano ha tocado a su fin, llega el momento de prepararnos para el frío. El inicio del otoño es sinónimo de lluvias, frío y viento, y una antesala para los oscuros días de invierno que nos esperan en el horizonte . A pesar de que por ahora todavía podemos sobrevivir con mantas y edredones, de cara a los meses de noviembre y diciembre es probable que necesitemos un poco de calorcito extra en nuestros hogares para no morirnos de frío.

Para descubrir si nuestro radiador tiene estas partículas en su interior, debemos encender la calefacción . Si oímos un gorgoteo, es probable que nuestro radiador tenga aire dentro. Para cerciorarnos, tendremos que medir con la mano la temperatura de nuestro radiador. Si notamos que la parte central está caliente y la de arriba fría, entonces no hay duda: hay que purgar el radiador.

El purgado de los radiadores es una tarea sencilla que debe realizarse antes de los meses de invierno y con todos los radiadores de nuestro hogar. No extraer el aire de los radiadores puede repercutir negativamente en nuestra factura de luz y gas, ya que, al tener aire acumulado, el agua no podrá circular libremente por el sistema. Consecuentemente, la emisión de calor será más lenta e ineficiente, ya que no se podrá repartir de manera uniforme, lo que hará que nuestro radiador tenga que trabajar más duro para poder calentar nuestro hogar.