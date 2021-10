Ponte en situación, porque la llevas viviendo año tras año: desayunas cada día en la misma cafetería frente a tu oficina. De repente cuelgan el cartel de “Hay Lotería de Navidad”. Tus compañeros de trabajo ni se lo piensan y compran un décimo de 20 euros. Tu cabeza, que no para ni un segundo, te ordena que compres inmediatamente, no vaya a ser que toque a todos menos a ti por tacaño. Nos invade una horrible envidia futura de imaginarles con la cartera llena y sin preocupaciones económicas. Este es el primer asalto de la competición.

Al final, el 21 de diciembre por la noche te envuelve una extraña sensación . Por una parte, te has tomado tu tiempo para recopilar todas las papeletas, participaciones y décimos. Has hecho las últimas llamadas a familiares y amigos para compartir números con los que dejáis volar la imaginación y os deseáis suerte.

Por otra parte, llega el momento de sumar lo gastado. Muchas veces es mejor no hacerlo e irte a la cama sin pensar, porque las cantidades invertidas abruman. Otras veces, cuando un cuñado te aclara que hace mucho que no compra Lotería de Navidad y que por eso no tiene ningún número para cambiarte… aparecen sentimientos y emociones enfrentadas. Piensas que es poco navideño, pero también le envidias; claramente su posición es la más inteligente, no ha arriesgado su dinero como tú, pero ¿ha perdido la esperanza y la ilusión?