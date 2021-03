¿Cómo funciona un purificador?

¿Qué filtro elijo?

Los filtros de tipo HEPA, en cambio, solo podrán capturar partículas superiores a 2 micras de diámetro, por lo que su eficacia será mucho menor. Además, no están testados, por lo que puede que no cumplan con la normativa europea que determina la retención de los filtros. Son, eso sí, más baratos que los filtros HEPA, aunque, visto lo visto, te recomendamos que apuestes por la opción cara.

La potencia del purificador

El ruido

Hay pocas cosas más molestas que querer dormir y no ser capaz. Por eso, si queremos usar nuestro purificador en el dormitorio, debemos asegurarnos de que no interfieran en nuestro descanso. Para ello, debemos fijarnos en la cantidad de ruido que genera, porque el modo nocturno o silencioso no logra eliminar todo el sonido. Lo ideal sería que nuestro purificador emitiese menos de 30 decibelios, pero no tendremos problemas para dormir siempre y cuando no superen los 60.