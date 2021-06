Justo ahora que llega el verano y nos disponemos a poner en marcha el ventilador de casa o el aparato de aire acondicionado, nos llega la noticia de que desde el 1 de junio se aplican unas nuevas tarifas a la electricidad . En Uppers nos gusta ajustar los gastos fijos y disponer de más presupuesto para ocio y caprichos varios así que te vamos a dejar claro cuáles son los electrodomésticos que más consumen energía en el hogar. Es la mejor forma de ser consciente y no tomar a la ligera lo que cuesta poner la lavadora, encender el horno o planchar.

De un lado, nos puede generar enfado el que tengamos que reorganizar nuestras rutinas . La mayoría preferimos salir o quedar con amigos a pasar el aspirador y nos descuadra que además tengamos que regirnos por un horario nuevo para poder pagar lo mínimo. Por fin, habíamos conseguido encajar la jornada laboral, la familia, las labores del hogar y el ocio. De otro lado, todo esto sirve para remover de nuevo las conciencias y consumir conociendo las consecuencias. Es decir, vamos a darle la vuelta; si queremos cuidar nuestro planeta empecemos a pensar en “verde” de una vez. Porque gastar menos luz implica no solo pagar menos sino también contaminar menos.

Nuevos precios de la luz por horas

Del electrodoméstico más caro al más barato

Ya metidos en el verano, es mejor que no utilices el horno a diario y lo dejes para los sábados y los domingos. La compañía de la luz te va a facturar a 51 céntimos la hora punta, a 27 la hora llano y a 22 la hora valle. Con la lavadora pasa algo parecido, pero es un poco más barata con 46 céntimos la hora punta, 25 la hora llano y 20 la hora valle. La ventaja es que muchos modelos ya disponen de programador para que se ponga en marcha de madrugada y que termine antes de las 8 de la mañana. Eso sí, adelanta el despertador para que tengas tiempo de tender la ropa en cuanto acabe la lavadora para no quede arrugada como una pasa.

El aire condicionado también es de los caros , pero no tanto como el resto, eso sí, permanece el triple de tiempo encendido sobre todo en los momentos del día más calurosos. La hora punta cuesta aproximadamente 34 céntimos la hora, la hora llano 18 céntimos y la hora valle 14. Por lo menos dormiremos fresquitos si nuestra casa es calurosa de noche.

Las diferencias de precio entre los tramos horarios son relevantes y podrían suponer hasta el triple en el recibo de la factura mensual. No olvides además los consejos de siempre como cargar al máximo la lavadora, el friegaplatos o la secadora, apagar las luces de las habitaciones, del baño o del pasillo cuando salgas y no dejar encendidas las regletas de los enchufes si los aparatos conectados no se están usando.