Además de cambiarle la vida a un buen número de afortunados, la Lotería de Navidad también tiene el poder de dar a conocer distintos lugares de nuestra geografía, pueblos pequeños y recónditos en los que no solemos reparar en el mapa. Algunos han saltado a la fama por haber repartido EL Gordo; otros, por haber sido el escenario de los anuncios de lotería de Navidad , esos entrañables spots que cada año nos animan a confiar en la suerte. Estos son algunos de ellos.

El anuncio de lotería de 2016 nos trasladó al Principado de Asturias y, en concreto, a tres pequeños pueblos de su geografía: Tazones, Villaviciosa y Lastres. El spot, que seguro que recuerdas, nos muestra a Carmina, una profesora jubilada que cree haber ganado El Gordo tras ver las imágenes del sorteo del año anterior. Para no quitarle la ilusión, su familia y el resto del pueblo deciden no contarle la verdad. Al final, la buena mujer decide entregarle el décimo a su hijo en una emotiva escena en la que, eso sí, resulta difícil no ocultar una sonrisilla.