"¿Quieres copia?". Es una pregunta inocente, que te hacen en cualquier comercio donde pagas con una tarjeta de débito, pero la respuesta no debería ser tan inocente. A pesar de que queramos evitar la impresión del papelito con los datos de la compra, conviene tener en cuenta una serie de recomendaciones para no caer en timos o estafas derivados de no pedirlo.