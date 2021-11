Queda un mes para que se celebre el sorteo de la lotería de Navidad y mientras unos ya no piensan comprar más décimos de lotería porque en los últimos meses se han hecho con los que van a jugar, los más rezagados comienzan a hacerse con los suyos porque, aunque muchos digan eso de "este año no juego", al final siempre termina cayendo en la compra de algún número. Muchos, cansados de que nunca les toque, terminan buscando métodos para ganarla, ya hace unas semanas te contábamos el caso del rumano Stefan Mandel, que tras desarrollar un algoritmo logró ganar premios hasta en 14 ocasiones. No obstante, otras personas también consiguieron sus propios trucos para ganar premios en los juegos de azar, como fue el caso de Richard Lustig.