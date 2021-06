Una realidad desoída

Las cifras muestran la pujanza del universo senior . Pero muchas grandes empresas siguen prefiriendo orientar sus mensajes hacia los jóvenes , pese a la evidencia de que la capacidad de compra se sitúa mayoritariamente en la generación silver . El barómetro de la Fundación Mapfre confirma que un 56% de los consumidores seniors son capaces de ahorrar todos los meses y que un 60% asegura que su situación económica no empeorará en los próximos años.

1. Cuentan con poder adquisitivo

2. Propietarios de sus viviendas y sin hipotecas

El 90% de los mayores de 55 años son propietarios de sus viviendas . El 74% no tiene préstamos ni hipotecas , y el 16% sí está pagando alguna de estas modalidades. Solo un 5% está de alquiler; los porcentajes residuales, en torno al 1%, pertenecen a los de las personas que viven en casa de sus padres o familiares o disfrutan de un alquiler protegido.

3. Logran ahorrar, pese a la crisis

4. Son optimistas respecto al futuro

A diferencia de los jóvenes, mucho menos confiados respecto a su futuro, el 60% de los seniors son optimistas y piensan que, incluso en un escenario post pandemia, su situación no va a empeorar. Esto significa que piensan seguir comprando, viajando y, en definitiva, consumiendo productos y servicios. Por esta razón, no limitan su impulso de compra.

5. Son tecnológicos

6. Quieren seguir viviendo en sus hogares

En general gozan de buena salud, por lo que aún no se han planteado hacer reformas en su casa por si en el futuro son dependientes. Lo que tienen claro es que prefieren seguir viviendo en sus hogares. Al menos así lo cree el 82%; el 59% no piensa en reformas para una posible dependencia, y solo el 11% se plantea cambiar de vivienda. Según estos datos, la residencia no sería un destino preferente para la última etapa de vida.