Hacienda te vigila. No es nuevo. Ahora, en plena campaña de la Declaración de la Renta de 2020, más aún. Lo que igual no sabías era que la Agencia Tributaria también le ha puesto el ojo en los últimos años a la compra-venta de segunda mano. Y, seamos sinceros, utilizar plataformas como Wallapop, Vinted o MilAnuncios es algo que los españoles tenemos ya como parte de nuestro día a día. Por eso conviene recordar lo que debes hacer en el caso de que hayas realizado alguna de estas transacciones y no quieras tener problemas con el fisco.