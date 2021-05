El dinero nos abre puertas, es la llave del mundo real. Por mucho que intentemos convencernos de que no da la felicidad, lo cierto es que sin él somos mucho menos libres y más infelices. Pero ¿cuánto necesitamos ganar cada mes para ser realmente felices? Según la ciencia, mucho más de lo que ganamos actualmente .

¿Qué salario se necesita para ser feliz?

La relación entre el dinero y la felicidad es un tema que en los últimos años ha llamado la atención de distintos investigadores. Hace diez años, un estudio publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences concluyó que los ingresos con los que las personas podían sentirse plenamente satisfechas con sus vidas se situaban en torno a los 75.000 dólares anuales, o lo que es lo mismo, 58.000 euros al año.