Para los fans de las diferentes sagas cinematográficas y televisivas no hay mejor regalo que poder visitar los escenarios reales en los que fueron rodadas algunas de las mejores escenas de sus películas favoritas. Así pues, numerosas compañías han visto un filón en crear experiencias turísticas que sumergen a sus clientes en un recorrido interactivo en el que poder sentirse parte de dicha ficción por un día . Si, además, hay opción de alojarse en el mismo sitio que los actores grabaron, el valor aumenta considerablemente.

A través de la película viajamos en el tiempo a espacios míticos que nos encantaría visitar : Asgard, Vormir, el reino cuántico, la torre Stark... Los fans más acérrimos del film van a llevarse una gran sorpresa al descubrir que no van a necesitar las gemas del infinito para ir a uno de los lugares más emblemáticos del último film de Marvel a rendir homenaje a los caídos, o incluso a pasar la noche ahí .

De acuerdo a la aplicación Airbnb, la rustica casa donde filmaron la estancia de Tony Stark y la escena del final en Avengers: Endgame, ahora está en alquiler. Y aunque no es barata, seguro es toda una experiencia para los verdaderos fans de los superhéroes. “Fans de Avengers Endgame, ¿les gustaría quedarse en la cabaña de Tony Stark? ¡Esta es la icónica casa en la película!”, promociona el mensaje de Airbnb.

No se aceptan mascotas en la cabaña y tampoco puedes utilizarla para eventos de gran escala. Pero sí en otros casos. “¿Necesitas tener un retiro corporativo con tu equipo de élite? ¿Quieres llevar a los niños de pesca y ver un espectáculo de caballos? Entonces este es tu lugar”, menciona el anuncio de Airbnb.

Sin duda, lo que más llama la atención es su zona exterior. Un gran porche, en el que sentarse a contemplar el entorno, una barbacoa y un enorme patio en el que practicar deporte. Como si se tratara del cuartel general de Los Vengadores, la cabaña dispone de cámaras de vigilancia por el exterior de la propiedad y avisa de la presencia de animales peligrosos como ciervos, coyotes o arañas (no radiactivas). A pesar de no tener a Tony o Pepper para que les protejan, la gente parece no tener miedo ya que el enlace de Airbnb recibe numerosas visitas, y actualmente están agotados todos los fines de semana hasta dentro de unos meses.