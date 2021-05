No podemos negar que a muchos nos gustaría ser millonarios, pero la verdad es que, ni siquiera pensamos cuánto dinero deberíamos ganar o acumular para ser considerados ricos o millonarios. Y la mayoría de las veces no lo pensamos porque nuestro inconsciente nos dice que nunca llegaremos a tener una gran fortuna.

¿Cuánto dinero debo acumular o ganar? , ¿si tengo un millón de euros sumando todas mis propiedades y activos ya soy millonario?, ¿si producto de mis negocios obtengo 100.000 euros al año, ya soy millonario?, ¿pero qué pasa, si de esos 100.000 euros me gasto 90 000?

Tener algunos hábitos o prácticas de consumo puede dar un indicio de que una persona es rica , pero esto no lo hace un hecho, pues para los banqueros sí hay ciertas características que demuestran que alguien realmente lo es.

Ser millonario ya no significa nada: para estar en la élite hay que ser multimillonario. No es que la banca privada no trabaje con patrimonios de “solo” unos pocos millones, pero como explica a Bloomberg Brent Beardsley, que lidera el Boston Gonsulting Group, “para obtener el nivel más alto, las empresas han elevado el listón”.