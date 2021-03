El búnker de lujo que está conquistando a los millonarios

La pandemia del coronavirus ha cambiado nuestras vidas y perspectivas de futuro. Lo que antes nos parecía descabellado o surrealista, hoy día ya nos parece factible, y cuando pensamos en los tiempos que vendrán ya no nos cuesta imaginar todo tipo de situaciones rocambolescas propias de la ciencia ficción. Ahora que la realidad ya no es lo que era, no es de extrañar que en los últimos meses se hayan popularizado unas construcciones propias de las novelas apocalípticas: los bunkers.