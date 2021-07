¿Tienes Bizum? ¿Pago yo y me haces uno? ¿O te lo hago yo a ti? Con estas u otras palabras, seguro que todos hemos oído alguna vez una conversación así. Desde su lanzamiento al mercado en 2016, la popularidad de Bizum ha ido creciendo hasta convertirse en un imprescindible en el teléfono móvil de los jóvenes y no tan jóvenes . Con más de 15 millones de usuarios, este servicio de pago ha desbancado a las transferencias como método predilecto para enviar o recibir pequeñas sumas de dinero gracias a su gratuidad y rapidez, que nos permite arreglar las cuentas en tan solo unos segundos y de la forma más cómoda posible: desde el móvil.

Para cuando las víctimas se dan cuenta del engaño, el ciberdelincuente ya no está al otro lado de la línea: con el dinero en su cuenta, el estafador desaparece, deja de dar señales de vida y no responde a los mensajes del vendedor, que no tiene forma de recuperar su dinero y se ve obligado a interponer una denuncia en la policía.