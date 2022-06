¿Tienes dinero en efectivo en casa? La cantidad que el Banco de España recomienda

Siempre que se guarda dinero, se corre con el peligro de que se devalúe. Hay que subrayar que el dinero no disminuye, pero no se incrementa. No se le saca beneficio, mientras lo que sí suben son los precios. Esto se debe a la inflación. Según cálculos de Efama, de cada 10.000 euros guardados en casa, se habrían perdido casi 100. Pero si lo que guardamos en casa es una cantidad relativamente pequeña no perderá su valor como consecuencia de la devaluación de la inflación. El resto del dinero es aconsejable guardarlo en una cuenta bancaria, como recomienda el Banco de España.