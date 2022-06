Con el alza de los precios en prácticamente cualquier ámbito nuestro bolsillo se resiente cada día más . Por eso mismo cualquier método de ahorro que no implique un gasto extra es de agradecer. El último en hablar sobre métodos de ahorro, aunque suene inesperado y no tenga mucho que ver con su campo profesional, ha sido el jugador de baloncesto LeBron James . Es el mejor pagado de la NBA y uno de los deportistas que más fortuna amasa, según Forbes en el último año ha tenido unas ganancias de 114'2 millones de euros . ¿Qué ha dicho el deportista sobre el ahorro?

Debido a vivir con este mensaje, siempre ha crecido sabiendo que parte de lo que ganaba debía ahorrarlo y no gastarlo, ya que desde pequeño pensaba que "no sabía cuando mi tío iba a volver a darme un dólar de nuevo. Siempre he tenido este pensamiento sobre mis finanzas". En la actualidad medita sus gastos o sus caprichos, pues afirma que "tengo todo lo que quiero e incluso más y no hay nada que pueda adquirir que me vaya a hacer más feliz de lo que ya soy".