El cheque se solicita únicamente por la vía online a través de la página web de la Agencia Tributaria rellenando un formulario . La persona que lo solicite tendrá que disponer de clave digital o de certificado electrónico, además de un número de cuenta bancaria. En cuanto a la documentación, no se requiere presentar ninguna en específico, ya que la misma Agencia Tributaria se encargará de gestionar quien sí y quien no cumple con los requisitos.

En cuanto a la compatibilidad, no podrán acceder al cheque los pensionistas, ya tengan pagas contributivas o no contributivas, así como aquellos que sean beneficiarios del ingreso mínimo vital (IMV). Sin embargo, no está claro si quienes reciben otras ayudas, como las mínimas autonómicas, son compatibles o no.