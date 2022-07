¿Alguna vez te has preguntado si eres rico, pobre o estás en la clase media? Porque es muy posible que no tengas ni idea, o estés muy equivocado, sobre cuál es tu posición con respecto al resto de españoles. Puede que consideres que tienes una renta media y en realidad no sea así para nada, o que, aunque tengas problemas para llegar a fin de mes, en realidad seas mucho más afortunado de lo que crees. Te ayudamos a ubicarte.