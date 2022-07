Como siempre, la ley de Murphy llega fiel a su cita: en pleno verano me peta el coche. No merece la pena arreglarlo, hay que comprar uno. Con la subida de tipos no sabes si es mejor financiarlo o tirar de ahorros. Y si lo financias ¿es mejor pedir al banco, o aceptar las condiciones del concesionario? Despejamos dudas y recordamos todo lo que hay que tener en cuenta para tomar la decisión más acertada.