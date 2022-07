De acuerdo a los datos del segundo informe PISA sobre esta materia elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en 2017, uno de cada cuatro adolescentes de nuestro país apenas tienen conocimientos sobre finanzas y no pueden distinguir asuntos cotidianos de la economía doméstica, como, por ejemplo, reconocer una factura, usar una tarjeta de crédito o tomar una decisión sobre los gastos cotidianos.

Ahora que el futuro se avecina convulso en términos financieros y que la inflación y los precios se encuentran disparados, resulta especialmente recomendable que vayamos introduciendo conceptos relacionados con el ahorro y las finanzas en la educación de los más pequeños de la casa. Y aunque esta tarea recaiga principalmente sobre los padres, que, a fin de cuentas, son los máximos responsables de la educación de sus retoños, hay una parte en la que los abuelos también pueden jugar un papel importante , ya que son muchos, por no decir la gran mayoría, los que le dan una pequeña paga a sus nietos para que se compren algún caprichito , sobre todo ahora que estamos en verano y las visitas a casa de los abuelos son más habituales.

A la hora de empezar a darle dinero a nuestros nietos, es importante que sepamos cuándo podemos dar este paso. De acuerdo a los expertos, a partir de los siete u ocho años ya se le puede entregar una pequeña paga a los pequeños , aunque, eso sí, la cantidad no debe superar los tres euros. Además, en estas primeras etapas, es recomendable que un adulto los acompañe a comprar.

Con el paso del tiempo, la cantidad que podemos darle a nuestros nietos puede ir aumentando, a medida que van creciendo sus intereses, gastos y necesidades. No obstante, es importante no excederse y espaciar estas pagas, sobre todo si ya reciben una de sus padres. Así, en lugar de darles dinero cada vez que los veas, lo recomendable es que les des estas pequeñas cantidades cada tres semanas, para que no crean que es algo habitual. De igual manera, se debe evitar darles premios por haber cumplido con alguna tarea, como puede ser estudiar, aprobar un examen u ordenar la habitación, ya que estas son tareas que deben realizar sin ningún tipo de incentivo.