No es que el dinero en efectivo se haya convertido en ilegal, pero cada vez se extreman más las precauciones ante las evidencias del uso fraudulento que puede hacerse de monedas y billetes. En ese sentido, hay tres operaciones más o menos habituales , o comunes, que hacen saltar todas las alarmas a Hacienda ante el posible uso de dinero en efectivo sin declarar y que los bancos están obligados a notificar.

Los bancos también deben informar a Hacienda de ingresos o cobros en el banco que superen los 3.000 euros, aunque no sea en efectivo, para que sea el organismo gubernamental el que investigue el origen y destino del dinero. Si la operación no está justificada, se podría considerar ganancia patrimonial no justificada a juicio de la Agencia Tributaria.