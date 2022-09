'Ayuno financiero', el nuevo método para ahorrar un pellizco en 21 días

Siempre se habla mucho de la cuesta de enero, pero la de septiembre no es menos pronunciada. El regreso de las vacaciones viene marcado por los gastos realizados en el verano y los que implica la vuelta al cole. Pero sobrevivir a esta pendiente no es una quimera. De hecho, este es uno de los mejores meses del año para poner en orden la finanzas , replantearse nuestra salud financiera y empezar a ahorrar .

En ese sentido, un método de ahorro que puede resultar efectivo es el del denominado 'ayuno financiero'. Consiste en permanecer 21 días bajo un estricto control de lo que entra y sale de la cuenta bancaria. Esto significa que durante esas tres semanas no puedes comprar nada que no sea absolutamente necesario. La autora de este método es Michelle Singletary, escritora y periodista de finanzas personales en el diario estadounidense The Washington Post.