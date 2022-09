¿Qué ahorros tiene Federer ahora que se jubila?

Es de esperar que, pese a la retirada, Federer siga generando grandes ingresos por publicidad, tal es el magnetismo que genera entre las marcas el gran caballero de la raqueta. “Cómo muchos sabéis, los últimos tres años han sido un desafío para mí por las lesiones y las operaciones. He trabajado duro para poder volver a mi mejor forma, pero también sé las limitaciones de mi cuerpo y los mensajes que me ha mandado han sido claros. El tenis me ha tratado de manera más generosa de lo que nunca soñé y hay que reconocer cuándo es hora de poner final a mi carrera profesional. La Laver Cup de la semana que viene en Londres -del 23 al 25 en el O2 de la capital inglesa- será mi último torneo ATP. Jugaré más al tenis en el futuro, por supuesto, pero no más Grand Slams o en el Tour”, escribía el suizo en sus redes a modo de despedida.