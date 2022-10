No, no eres el único que acumula monedas y monedas en tu cartera hasta tal punto que estás al borde de poder hacer pesas con ella. Ante el aumento de los pagos con tarjeta, cada vez se paga menos con efectivo y, de hacerlo, lo efectúa con un billete para hacerlo más rápido aún a sabiendas de que con la vuelta nos vienen un par de monedas más para la colección. Entre todas ellas no estaría de más revisarlas, ya que son muchas las que tienen ciertas características que las hacen un caramelo para los coleccionistas, dispuestos a pagar mucho más de su valor para hacerse con ella.