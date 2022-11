Los locos de Wall Street avisan: "Lo que importa es el dinero, el resto es conversación"

Más de la mitad de los españoles opina que el dinero es un asunto privado . Que eso no se dice, que eso no se hace, que eso no se toca. Nadie habla de sus finanzas, nadie comparte sus experiencias con los préstamos, nadie confiesa la mejor manera de financiarse. Y ahora llegan unos sabios locos, con perdón, y nos dicen que lo que importa es el dinero. Que el resto es conversación. ¿De cuánto podríamos estar hablando? Del número favorito de Woody Allen: muchísimo . Pero antes tendremos que saber qué dicen.

Porque preferimos no pensar, no construir sobre un espíritu crítico. Va todo muy rápido. Pero principalmente lo que no sabemos es qué es el dinero y cómo usarlo. Sabemos gastarlo, pero básicamente estamos un tercio de nuestra vida ganando dinero para vivir y no tenemos claro cómo usarlo. Gastarlo, sí.