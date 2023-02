En realidad, los grifos eléctricos no son una nueva revolución tecnológica porque están en el mercado hace décadas . Su instalación es habitual en países y regiones con climas cálidos donde no es común que las viviendas dispongan de una instalación eléctrica o de gas para calentar el agua y tampoco cuentan con sistema de calefacción con su caldera y los radiadores correspondientes.

En España, prácticamente todas las viviendas tienen agua caliente centralizada , motivo por el cual no han sido necesarios estos grifos. La pregunta es si con la instalación de grifos eléctricos en la cocina, en el lavabo y en la ducha se reduce la factura de la luz o del combustible que calienta el agua a través de una caldera o de un termo.

La instalación de estos grifos eléctricos es sencilla conectándose a la toma de agua por un lado y a la toma eléctrica por el otro. En las cocinas de nuestro país es habitual que haya tomas de luz junto a las de agua bajo el fregadero para el lavavajillas o la lavadora. Sin embargo, en los baños los enchufes suelen colocarse a un lado del lavabo y en altura para conectar el cepillo eléctrico, la maquinilla o el secador. No es frecuente colocar enchufes bajo el mismo lavabo y menos aún junto a la ducha o la bañera.

Los expertos apuntan que este tipo de grifos son útiles como respaldo a los calentadores de agua que funcionan con placas solares o en segundas residencias. También los aconsejan para aquellos espacios con instalaciones limitadas como un baño de servicio, un garaje, un cenador en el jardín o una casa prefabricada o de madera. En estos casos, no es rentable dotarles de una caldera o de un termo eléctrico. Además, a la hora de comparar gastos, es más barato calentar solo el agua que se va a utilizar a través del grifo eléctrico que el consumo que genera cualquier termo cuya función es mantener el agua siempre caliente y a una temperatura concreta. Por una parte, no se derrocha el agua esperando a que salga caliente y por otra no se depende de la capacidad del termo.