Lo hacemos todos. Cada semana pasamos más de una vez por el supermercado . Está el día de la gran compra y los días que hay que pasar a por esas dos o tres cosas que nos hacen faltan. Tenemos bien mecanizado todo el proceso y sabemos donde está aquello que buscamos, por eso cuando cambian la distribución de los productos parecemos un pulpo en un garaje por sus pasillos. Sin embargo, entre que coges la fruta, pasas por la carnicería y buscas tu detergente favorito, puede que no te hayas percatado de algo muy evidente en estos establecimientos.

Da igual al supermercado que vayas que no, no hay ventanas. Entre los pasillos de la leche, los de aseo o los de conservas no hay más que estanterías llenas de productos. Cuando te toca hacer una compra grande es más que probable que, si entras por la tarde, siendo aún de día, cuando salgas el sol ya haya caído y haya oscurecido, perdiendo por completo la noción del tiempo.