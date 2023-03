Aunque no está tan desbocada como hace unos meses, la inflación sigue siendo el principal enemigo de nuestros ahorros. Especialmente, la subyacente -que no tiene en cuenta los productos energético o los alimentos no elaborados-, que está en un 7,6%. Estos niveles elevan el coste de la vida y disminuyen nuestro poder adquisitivo, de modo que nuestro dinero cada vez sirve para comprar menos cosas.