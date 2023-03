En los últimos ha aparecido un boom entre el coleccionismo de monedas . Cierto es que existen algunas que, debido a sus particularidades, pueden llegar a costar un buen pastizal. Esto ocurre si son ediciones limitadas, si su tirada es reducida o si existe algún error de impresión que las convierte en únicas. Por eso mismo, hay que estar alerta para que no te vendan algo que no es si te dedicas al coleccionismo, así como tener unos conocimientos básicos para evitar que en nuestra cartera, con el ajetreo del día a día, acabe alguna que otra moneda falsa.

El tercer truco es fijarse bien en el diseño del mapa. ¿Por qué? Porque a partir de 2007 las monedas se comenzaron a acuñar con todo el mapa europeo, no solo con aquellos en los que circula la moneda. Por tanto, si ves una moneda acuñada después de 2007 que tiene el mapa incompleto, ojo, porque puede ser falsa.

No todas las monedas son igual de magnéticas. Mientras que las de 1 y 2 euros lo son solo en el centro, las de 1, 2 y 5 céntimos lo son por completo, no como las de 10, 20 y 50 céntimos, que no tienen ningún tipo de magnetismo.