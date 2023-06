El dinero no da la felicidad. A lo largo de la vida nos hemos hartado de escuchar esa frase con la que unos están más de acuerdo que otros. En general no, no da la felicidad, pero nadie niega que ayuda a alcanzarla, es una realidad. Tener un buen colchón económico te da una tranquilidad en diferentes aspectos de la vida, otra cosa es lo que ocurra en tu plano más personal. Sin embargo, no siempre es fácil llenar la cuenta bancaria, alcanzar una posición de poder y ser millonario, pero tampoco es imposible.