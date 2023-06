La lavadora es uno de los electrodomésticos que más utilizamos en nuestro día a día, aunque no siempre de la manera más eficiente. Utilizar un programa inadecuado, llenar el cubo más de lo recomendado, excederse con el detergente o el suavizante o introducir prendas que no son aptas para este electrodoméstico son algunos de los problemas en los que muchos siguen cayendo a la hora de hacer la colada, por no hablar de las dudas que existen en cuanto a su mantenimiento.