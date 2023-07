Los 80 fueron años de cambios. España se acostumbraba a vivir en una democracia tras la dictadura franquista, se modernizaba y durante ese proceso estuvo en el foco del mundo cuando en el 1982 celebró el Mundial de Fútbol, una oportunidad única para volver a primer plano internacional, abrirnos al mundo y mostrar todo lo bueno de España. Y con la ayuda de Naranjito se consiguió. Todo un país se volcó en el evento del año, aunque deportivamente luego la cosa no fuese tan bien, tanto que hasta salieron unas monedas de pesetas conmemorativas que hoy pueden costar una pasta.