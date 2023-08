Los métodos de ahorro más efectivos para afrontar la cuesta de septiembre, según la ciencia

No es tan popular como la de enero, pero la cuesta de septiembre siempre llega como un mazazo para las familias, con el agravante de venir de las vacaciones y de suponer el inicio de un nuevo curso escolar, con todos los gastos adicionales que ello implica. Pero septiembre también es un buen mes para poner en orden nuestras finanzas y empezar a ahorrar de una manera más efectiva . Aunque no hay ninguna fórmula mágica, sí existen algunos métodos o tips que nos pueden ayudar a alcanzar una situación más desahogada. Y la ciencia tiene algo que decir al respecto.

Puede parecer ir en contra de los tiempos, pero pagar en efectivo puede ayudarte a gastar menos. El estudio ‘Efectos del mecanismo de pago en el comportamiento de gasto: El papel del ensayo y la inmediatez de los pagos’, citado por El Economista, concluyó que las tarjetas de crédito no se perciben como dinero y se tiende a gastar más con ellas. Además, al no ser inmediato el pago, tendemos a no sentir tanto el impacto de las compras.