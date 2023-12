La forma de ahorrar que funciona es el preahorro. Consiste en pedirle al banco que cada día 1 de cada mes separe una parte del dinero de nuestra nómina y lo ponga en una cuenta que no podemos tocar. El truco es que como el dinero no llega a nuestro bolsillo, no tenemos que hacer ningún esfuerzo para no gastarlo. Muy rápidamente te acostumbras y empiezas a ahorrar mucho más que el resto de las personas de tu edad.