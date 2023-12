Nuestro cerebro tiende a gastar más alegremente el dinero de la paga extraordinaria que el salario mensual. Psicológicamente considera que ese dinero no es del todo suyo y que, por tanto, no pasas nada por malgastarlo. A eso se le llama sesgo de la contabilidad mental. Para no caer en esa trampa es aconsejable preahorrar esa paga extra, o al menos una parte. Es decir, transferirla a una cuenta de ahorro en el momento de cobrarla. Al cabo de 20 años la técnica del preahorro puede suponer más de 27.000 euros.