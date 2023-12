La familia de Soria a la que le ha tocado cinco veces la lotería: "Buscamos la suerte"

Quedan solo unos días para que los niños de San Ildefonso canten el Gordo del Sorteo Extraordinario de la Navidad ante la ilusión de miles de televidentes que estarán expectantes a que el número que tienen en su mano suene en la televisión. Todo es azar, pero sin duda la suerte también juega un papel fundamental en sorteos como este, y sino que se lo digan a una familia de Soria que ha logrado ganar la lotería hasta en cinco ocasiones. No es de extrañar, es la provincia en la que más se juega por habitante.

La primera vez que les tocó un premio fue durante la década de los 80 y en años posteriores llegaron los premios siguientes. Décadas en las que la cuenta bancaria de esta familia no paraba de crecer, lo que no ha hecho que cambien. Ellos mismos aseguran que siguen viviendo en el mismo barrio de siempre y, aunque sí que se han dado sus caprichos, han preferido no seguir una vida de excesos, sino con la que han tenido siempre.