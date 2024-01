A veces la vida nos demuestra que da igual cuál sea tu apellido, tu posición social o tu fama. Es lo que ha ocurrido en las últimas horas con Arnold Schwarzenegger , al que su viaje al aeropuerto de Múnich con destino final en la ciudad austriaca de Kitzbühel para celebrar una subasta benéfica le ha supuesto unos grandes dolores de cabeza. El actor aterrizaba recién llegado de Los Ángeles, pero para su sorpresa las autoridades le detuvieron para comprobar que no tuviese nada que declarar . Lo había y se ha tenido que enfrentar a una cuantiosa multa.

El actor y exgobernador de California llevaba en su equipaje un carísimo reloj que formaba parte de la subasta contra el cambio climático a la que va a acudir. Se trata de una pieza de la firma Audemars Piguet de su colección personal con un alto valor y, pese a no conocerse con exactitud qué modelo de reloj es, el propio intérprete le pone un valor de 20.000 euros , aunque medios alemanes apuntan a que sería superior, de 26.000 euros.

El problema vino con el pago de la multa a la que se enfrentaba, que no se conoce con exactitud cuánto fue. Unos medios hablan de 9.700 euros y Bild subraya que fue sancionado con 35.000 euros. Lo que sí que se conoce es que quiso pagarla con tarjeta, pero el datáfono no funcionaba y un cajero no permite retirar tal cantidad de dinero. Se trasladaron a un banco, pero estaba cerrado, por lo que tuvieron que volver al aeropuerto, donde un nuevo datáfono le permitió efectuar el pago de la multa.