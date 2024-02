En apenas semana y media Rafa Nadal y Carlos Alcaraz se enfrentarán en un partido de exhibición en Las Vegas que se retransmitirá en directo a través de Netflix. Será el próximo 3 de marzo y habrá más tenistas alrededor del evento, además de varias actividades que no todo el mundo se podrá permitir, se trata de eventos vip con unos precios desorbitados a los que pocos podrán acceder, pero los que pueden no se han cortado en apuntarse y colgar el cartel de 'agotado'.

La organización del evento también organiza clases privadas con los dos tenistas españoles, aunque si tu idea era intentar apuntarte a alguna de ellas, te adelantamos que no vas a tener el privilegio. Cada clase individual con Nadal o Alcaraz cuesta 150.000 dólares, unos 138.000 euros al cambio. Sin embargo, pese a su precio, todas las sesiones individuales se han agotado y ya cuentan con suficientes alumnos a los que enseñar como dar el golpe perfecto con la raqueta.

No obstante, existe una alternativa algo más barata, aunque la experiencia no sea del todo igual. Más allá de esas clases particulares, se tiene la opción de tener una clase tanto con Rafa Nadal como con Carlos Alcaraz, lo que se trata de sesiones grupales con ambos, no exclusivas como las otras, por eso su precio es más reducido, 50.000 dólares por persona, unos 46.000 euros.